Israele blocca la fornitura di elettricità a Gaza

agenzia

L'annuncio del ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen

ROMA, 09 MAR – Il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen ha ordinato alla Israel Electric Corporation di interrompere la fornitura di energia elettrica alla Striscia di Gaza, una mossa che sembra voler aumentare la pressione su Hamas, che ha in mano ancora 59 ostaggi israeliani. Lo scrive il Times of Israel. “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché tutti gli ostaggi tornino e ci assicureremo che Hamas non sia a Gaza nel ‘giorno dopo’”, ha dichiarato Cohen in un videomessaggio.

