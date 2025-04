Israele, centinaia di riservisti chiedono stop al servizio

agenzia

In una lettera non ancora resa pubblica

TEL AVIV, 09 APR – Centinaia di riservisti e veterani dell’aeronautica israeliana hanno firmato una lettera che intendono rendere pubblica in cui chiedono di interrompere il servizio. La lettera è stata scritta dopo la ripresa dei combattimenti a Gaza. Lo riferisce Channel 12. Nella missiva spiegano che secondo loro la decisione di continuare la guerra è motivata da ragioni politiche: dall’avanzamento della riforma giudiziaria del governo, il licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e il tentativo di rimuovere il procuratore generale Gali Baharav-Miara. Il capo dell’aeronautica Tomer Bar, ha incontrato riservisti e veterani e ancora la lettera non è stata pubblicata, l’Idf non ha ancora commentato. Durante la prima iniziativa del governo per la revisione giudiziaria, sospesa il 7 ottobre 2023, centinaia di riservisti, tra cui decine di piloti, si rifiutarono di prestare servizio per protesta, affermando che la riforma del sistema giudiziario minava la democrazia in Israele e gettava ombre sulla legittimità degli ordini impartiti all’esercito.

