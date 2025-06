Israele colpisce Mashhad, raid più in profondità in Iran

agenzia

Bombardato l'aeroporto nel nord-est a 2.300 km di distanza

ROMA, 15 GIU – L’Idf ha reso noto che l’Aeronautica Militare israeliana ha bombardato l’aeroporto di Mashhad, nel nord-est dell’Iran, a circa 2.300 chilometri da Israele, segnando “l’attacco più in profondità dall’inizio dell’operazione”. “L’Aeronautica Militare sta lavorando per raggiungere la superiorità aerea in tutto l’Iran”, ha sottolineato l’esercito israeliano, come riportano i media locali.

