Israele, comandante di Hezbollah Shukr ucciso a Beirut

La rivendicazione dell'Idf

TEL AVIV, 31 LUG – L’esercito israeliano ha reso noto che l’alto comandante di Hezbollah Fuad Shukr è stato ucciso in un attacco aereo a Beirut. In una dichiarazione, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno detto che Shukr, noto anche come Hajj Mohsin, è il comandante di Hezbollah più anziano ucciso da Israele. Shukr faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare della milizia sciita sostenuta dall’Iran, ed era considerato il capo della sua divisione strategica. L’Idf ha spiegato che dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, Shukr ha gestito gli attacchi di Hezbollah contro Israele, tra cui la strage di Majdal Shams. E aggiungono che era “responsabile della maggior parte degli armamenti più avanzati di Hezbollah, tra cui missili a guida di precisione, missili da crociera, missili antinave, razzi a lungo raggio e droni”, oltre che “dell’accumulo di forze, della pianificazione e dell’esecuzione di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele” . Shukr si è unito a Hezbollah nel 1985 e ha ricoperto diverse posizioni di alto livello, negli anni ’90 ha portato avanti numerosi attacchi contro l’Idf e il South Lebanon Army, poi nel 2000, è stato coinvolto nel rapimento di tre soldati israeliani in un attacco nell’area del Monte Dov.

