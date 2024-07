Israele, ‘con accordo con Hamas Abu Mazen mostra la vera faccia’

agenzia

Katz: 'Su controllo congiunto Fatah-Hamas a Gaza nel dopoguerra'

TEL AVIV, 23 LUG – “Invece di respingere il terrorismo, Mahmoud Abbas (Abu Mazen, ndr) abbraccia gli assassini e gli stupratori di Hamas rivelando la sua vera faccia”. Lo ha detto il ministro degli esteri Israel Katz sull’accordo firmato “in Cina da Hamas e Fatah per un controllo congiunto di Gaza dopo la guerra”. “In realtà – ha aggiunto Katz – questo non avverrà perchè il governo di Hamas sarà annientato e Abbas vedrà Gaza da lontano. La sicurezza di Israele resterà solo in mani israeliane”.

