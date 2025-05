Israele contro l’Ue, non capisce realtà e incoraggia Hamas

agenzia

'Respingiamo categoricamente la direzione dell'Unione Europea'

(ANSA-AFP) – ROMA, 20 MAG – Israele reagisce duramente alle critiche dell’Unione Europea, che sta per avviare una revisione del suo accordo di associazione con Israele a causa della situazione a Gaza. “Respingiamo categoricamente la direzione” dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, “che riflette una totale incomprensione della complessa realtà che Israele sta affrontando” e “incoraggia Hamas a restare fedele alle sue posizioni”, ha affermato il portavoce del ministero Oren Marmorstein in una dichiarazione pubblicata su X. (ANSA-AFP).

