Israele dichiara ‘terra statale’ 45 ettari in Cisgiordania

agenzia

Vicino all'avamposto illegale di Havat Gilad

TEL AVIV, 03 SET – L’Amministrazione civile del ministero della Difesa israeliano ha dichiarato ‘terra statale’ 456 dunam (45 ettari) di territorio adiacente all’avamposto illegale di Havat Gilad, nel nord della Cisgiordania, il che significa che sarà disponibile per lo sviluppo di insediamenti e infrastrutture. In precedenza, il terreno faceva parte delle terre amministrative dei villaggi palestinesi vicini di Jit, Tell e Fara’ata, anche se non si tratta di proprietà privata. Chiunque rivendichi la proprietà privata di queste terre può presentare ricorso entro 45 giorni.

