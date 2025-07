Israele, è Hamas che frena i negoziati a Doha

agenzia

Funzionario, 'il tempo gioca a nostro favore, raid proseguono'

ROMA, 18 LUG – Hamas non sta facendo progressi sul rapporto tra prigionieri rilasciati e ostaggi durante i colloqui a Doha, secondo un alto funzionario israeliano. “Israele è pronto a portare a termine i negoziati con Hamas, ma il rifiuto e la reticenza sollevano dubbi sulla sua serietà”. Tuttavia i negoziati continuano. “Non appena Hamas aprirà la strada, saremo in grado di fare progressi”, afferma il funzionario in un briefing citato da Times of Israel. Hamas, afferma il funzionario, “pensa che il tempo sia a suo favore”, mentre “le operazioni delle Idf in corso a Gaza dimostrano che il tempo gioca a favore di Israele”.

