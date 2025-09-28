Israele, ‘Flotilla una provocazione al servizio di Hamas’

agenzia

'Hanno respinto tutte le proposte di scaricare gli aiuti'

ROMA, 28 SET – “La flottiglia ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti. Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas”. Lo afferma il ministero degli Esteri israeliano su X.

