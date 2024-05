agenzia

Lo dice il ministro dell'Economia Nir Barkat a Roma

ROMA, 06 MAG – “Hamas non ha accettato l’accordo. E’ il loro solito trucco”. Lo ha detto il ministro dell’Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA