Israele, Hezbollah annuncia: lanciati razzi nel Golan

'Sparati decine di Katyusha'. Suonano le sirene d'allarme

NEW YORK, 13 APR – Hezbollah annuncia di aver lanciato razzi nel Golan. In una nota, i miliziani sciiti libanesi sostenuti dall’Iran affermano di aver sparato decine di Katyusha contro tre postazioni militari israeliane nella regione. Nelle pre precedenti le sirene d’allarme hanno risuonato nel nord di Israele, per possibili missili dal Libano.

