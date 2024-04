Israele, Idf recupera corpo ostaggio Katzir ucciso a Gaza

agenzia

'Con un'operazione a Khan Yunis'. Rapito nel kibbutz di Nir Oz

TEL AVIV, 06 APR – Il corpo di Elad Katzir (47 anni), un ostaggio rapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz, è stato recuperato dall’esercito israeliano in un’operazione nella Striscia e riportato in Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che le spoglie di Katzir – “ucciso in cattività dalla Jihad islamica” – sono state recuperate dai soldati la scorsa notte a Khan Yunis, nel sud della Striscia, dopo essere state “localizzate sulla base di intelligence dell’Idf e dello Shin Bet”. Katzir fu rapito insieme alla madre Hanna, poi liberata lo scorso 24 novembre. Il padre Avraham fu ucciso nel kibbutz.

