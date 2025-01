‘Israele impedisce a migliaia di raggiungere Nord Gaza’

agenzia

Lo riferiscono operatori umanitari della Striscia

NUSEIRAT, 26 GEN – Gli operatori umanitari di Gaza affermano che Israele impedisce a decine di migliaia di sfollati di tornare al Nord della Striscia. Migliaia di palestinesi sono radunati sulla strada costiera nel centro di Gaza, in attesa di tornare nel nord della Striscia, come mostrano i video sui social e sui media palestinesi. L’accordo siglato a Doha tra Hamas e Israele prevede il ritiro dell’Idf da una parte del Corridoio Netzarim ma il mancato rilascio dell’ostaggio civile Arbel Yehud ha bloccato la possibilità per gli sfollati di dirigersi verso nord. Israele ha affermato che non permetterà ai cittadini di Gaza di muoversi finché Hamas non organizzerà non libererà Yehud, che avrebbe dovuto essere rilasciata ieri. Inoltre, Hamas non ha fornito l’elenco degli ostaggi che dovrebbero essere liberati in questa fase del cessate il fuoco e che sono ancora vivi.

