Israele, ‘Iran inganna il mondo, non rinuncerà al nucleare’

agenzia

'Sta semplicemente cercando di perdere tempo'

ROMA, 20 GIU – “Nulla è cambiato. L’Iran sta ingannando il mondo e sta semplicemente cercando di perdere tempo. Non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare, che rappresenta una minaccia esistenziale per Israele e mette in pericolo il mondo intero”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, postando la dichiarazione dell’omologo iraniano Abbas Araghchi secondo cui Teheran non negozierà con gli Stati Uniti finché Israele continuerà gli attacchi sull’Iran.

