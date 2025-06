Israele lancia nuovi raid sull’Iran, esplosioni a Teheran

agenzia

'Gli Usa preparano l'attacco, possibile nel fine settimana'

ROMA, 19 GIU – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver lanciato stanotte nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe, rendono noto i media dello Stato ebraico. Esplosioni sono state segnalate nella capitale iraniana e nella vicina città di Karaj, secondo fonti locali citate dall’emittente araba Al Jazeera. Le Idf hanno quindi chiesto su Telegram l’evacuazione dei villaggi iraniani di Arak e Khondab, situati vicino a impianti nucleari, annunciando imminenti attacchi su quelle zone. Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all’Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcuni funzionari dell’amministrazione, secondo i quali la situazione continua a evolversi e le cose potrebbero cambiare. La possibilità di un attacco Usa nel fine settimana è un segnale che Washington sta assemblando in Medio Oriente l’infrastruttura necessaria per entrare direttamente in guerra contro l’Iran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA