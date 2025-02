Israele, le attrezzature pesanti non entreranno a Gaza

agenzia

Lo afferma il portavoce del premier

ROMA, 13 FEB – I camper e i macchinari pesanti non entreranno a Gaza. Lo afferma Omer Dostri, portavoce del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dopo che Hamas ha annunciato che avrebbe continuato con il rilascio degli ostaggi dopo che era stato raggiunto un accordo sull’ingresso degli aiuti nella Striscia. Lo scrive il Times of Israel. Al Jazeera ha trasmesso le immagini dei camion in attesa di entrare a Gaza, apparentemente carichi di camper e attrezzature. Tuttavia, l’ufficio del premier ha smentito sostenendo che è una “fake news” e “non ha fondamento”.

