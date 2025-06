Israele “martella” l’Iran ma piovono missili su Tel Aviv: la guerra non si ferma

Il conflitto

Attacchi incrociati tra i due paesi, la diplomaziona al lavoro

Forti esplosioni sono state udite questa mattina anche a Gerusalemme, oltre che a Tel Aviv secondo quanto hanno riportato i giornalisti dell’agenzia di stampa Afp sul posto. Un missile lanciato dall’Iran ha colpito Herzliya, una città a pochi chilometri a nord di vicino Tel Aviv. I soccorritori del Magen David Adom sono al lavoro per capire qual è la situazione Forti esplosioni sono state udite anche nel centro di Tel Aviv.

L’Aeronautica militare israeliana (Iaf) invece ha effettuato «diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari del regime iraniano nell’Iran occidentale». «Durante gli attacchi, sono state colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra – si legge nel comunicato stampa -. Inoltre, sono stati colpiti lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni».

Il G7