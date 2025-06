Israele mette in guardia Hezbollah su partecipazione a guerra

agenzia

Katz: 'Se c'è terrorismo, non ci sarete più'

GERUSALEMME, 20 GIU – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha messo in guardia oggi il gruppo libanese Hezbollah contro un suo coinvolgimento nella guerra con l’Iran, dopo che l’alleato della Repubblica Islamica ha dichiarato che avrebbe agito “come meglio crede”. “Suggerisco al rappresentante libanese di essere cauto e di comprendere che Israele ha perso la pazienza con i terroristi che lo minacciano”, ha dichiarato Katz in una nota, aggiungendo che “se c’è terrorismo, non ci sarà più Hezbollah”.

