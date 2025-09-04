Israele, niente visita di Macron se riconosce la Palestina

agenzia

Sa'ar a diplomatico francese, 'danneggia la nostra sicurezza'

(ANSA-AFP) – GERUSALEMME, 04 SET – Il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sa’ar ha fatto sapere che non ci sarà alcuna visita del presidente francese Emmanuel Macron se la Francia non rinuncerà a riconoscere lo Stato palestinese. Il ministro ha detto al telefono al diplomatico francese Jean-Noel Barrot che “non c’è spazio” per una visita “finché la Francia persiste nella sua iniziativa e nei suoi sforzi che danneggiano gli interessi nazionali e di sicurezza di Israele”. Parigi dovrebbe “riconsiderare la sua iniziativa” di riconoscere uno Stato palestinese entro la fine del mese poiché una tale mossa minerebbe tra l’altro la stabilità regionale. (ANSA-AFP).

