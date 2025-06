Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania

agenzia

Afferma un funzionario

GERUSALEMME, 31 MAG – Israele “non coopererà” con la visita in Cisgiordania di un gruppo di ministri degli Esteri arabi: lo ha affermato un funzionario israeliano dopo che una fonte diplomatica saudita aveva reso noto che il massimo diplomatico del regno, Faisal bin Farhan, si sarebbe recato domani a Ramallah per incontrare il presidente dell’Anp, Abu Mazen. “L’Autorità nazionale palestinese, che ancora oggi si rifiuta di condannare il massacro del 7 ottobre, intendeva ospitare a Ramallah un incontro provocatorio dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi per discutere la promozione della creazione di uno Stato palestinese”, ha dichiarato ieri sera il funzionario israeliano. “Israele non coopererà con tali azioni volte a danneggiare se stesso e la sua sicurezza”, ha aggiunto. Ieri il Times of Israel, citando un alto funzionario israeliano, aveva scritto che Israele ha deciso di impedire alla delegazione di ministri degli Esteri arabi tra cui Emirati, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia – guidata da Faisal bin Farhan – di compiere domani la visita storica in Cisgiordania.

