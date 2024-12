‘Israele non rilascerà Barghouti nello scambio con gli ostaggi’

agenzia

Media: 'E chiede di mandare all'estero palestinesi rilasciati'

TEL AVIV, 14 DIC – Secondo una fonte egiziana, Israele si è opposto a rilasciare alcuni detenuti in cambio degli ostaggi, tra cui il popolare leader di Fatah Marwan Barghouti che sta scontando cinque ergastoli per aver preso parte alla pianificazione di tre attacchi terroristici in cui morirono cinque civili durante la Seconda Intifada. “Israele ha in mente liste alternative di detenuti palestinesi, tra cui persone recentemente arrestate, che potrebbero ritardare l’accordo”, ha affermato la fonte egiziana citata dai media israeliani. Inoltre i mediatori avrebbero chiesto che alcuni detenuti palestinesi dopo essere stati rilasciati nello scambio vengano inviati all’estero invece che in Cisgiordania o a Gaza, “cosa che potrebbe essere accettata dai mediatori come un compromesso per porre fine a questo nuovo ostacolo”, ha detto la fonte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA