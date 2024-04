Israele: protesta vicino Gaza per il rilascio degli ostaggi

agenzia

Lo slogan contro Hamas: 'Lascia andare il mio popolo',

TEL AVIV, 12 APR – Centinaia di israeliani stanno marciando nei pressi del kibbutz Urim, nel sud a ridosso di Gaza, per chiedere il rilascio degli oltre 100 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo slogan della manifestazione contro Hamas – anche in previsione dell’imminente Pasqua ebraica – sono le parole della Bibbia ‘Lascia andare il mio popolo’. Ogni dimostrante – hanno riferito i media – ha in mano delle carte con i numeri che rappresentano i 189 giorni in cui gli ostaggi sono prigionieri, insieme alle foto dei rapiti. Alcuni dei manifestanti indossano sacchi di juta come gli schiavi ebrei in Egitto prima dell’Esodo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA