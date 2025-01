agenzia

Media: 'Secondo la bozza di accordo'

TEL AVIV, 14 GEN – Secondo la bozza dell’accordo in fase di negoziazione tra Israele e Hamas, di cui Associated Press ha ottenuto una copia, Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle 5 soldatesse in ostaggio a Gaza.

