Israele: sito Natanz distrutto, uranio non era stato trasferito

Tv: 'La difesa attende dettagli su Isfahan e Fordow'

TEL AVIV, 22 GIU – L’establishment della Difesa israeliana si ritiene soddisfatto dell’esito dell’attacco Usa all’Iran e stima che l’impianto di Natanz sia stato completamente distrutto. Lo riferisce il notiziario di Channel 12. Israele è ancora in attesa di ulteriori dettagli invece per i siti nucleari di Fordow e Isfahan. Secondo l’intelligence militare, l’uranio arricchito era immagazzinato a Natanz e Isfahan e la stragrande maggioranza non è stata portata fuori dai siti, quindi si trovava lì al momento dell’attacco. L’attuale mancanza di notizie precise sul reale risultato dell’attacco americano agli impianti di Fordow e Isfahan deriva dal fatto che entrambi i siti si trovano in profondità nel sottosuolo e non dal timore che qualcosa sia andato storto durante l’attacco. La valutazione finale dirà se il programma nucleare sia regredito o sia stato completamente annientato.

