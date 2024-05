Israele taglia contatti fra Consolato Spagna e palestinesi

agenzia

'Vicepremier Madrid Diaz per Palestina libera da 'fiume al mare'

TEL AVIV, 24 MAG – Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere i contatti tra la “missione spagnola in Israele ed i palestinesi e di vietare al consolato spagnolo a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi di Giudea e Samaria” (Cisgiordania). Lo ha fatto saper il ministero aggiungendo che la mossa è in risposta alle parole della vice premier spagnola Yolanda Diaz – contenute in un video sui suoi social – secondo cui la Palestina “dovrà essere libera dal fiume al mare”.

