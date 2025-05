Italia e Unesco organizzano la seconda Conferenza di Napoli

agenzia

Sul Patrimonio culturale nel XXI secolo

ROMA, 07 MAG – Dal 4 al 6 giugno prossimi avrà luogo la seconda edizione della Conferenza di Napoli sul Patrimonio culturale nel XXI secolo. Evento di grande rilevanza in ambito Unesco, è fortemente voluto dall’Italia per approfondire le tematiche e valorizzare i risultati raggiunti nell’implementazione dei principi del documento programmatico “Spirito di Napoli”, adottato all’unanimità dai partecipanti della prima edizione del 2023. L’Italia prosegue a promuovere in quest’ambito un approccio incentrato sull’essere umano, affinché la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siano veicolo di sviluppo sociale ed economico sostenibili. Basandosi sui risultati della prima edizione, la conferenza approfondirà le azioni concrete per un’accresciuta tutela del Patrimonio culturale fisico e immateriale, esplorando i punti di contatto e valutando accresciute sinergie tra le due relative Convenzioni Unesco. L’evento costituirà anche una piattaforma per contribuire alla prossima Conferenza mondiale sulle politiche culturali e lo sviluppo sostenibile (Mondiacult 2025). Con questa seconda edizione, grazie all’azione dell’Italia, la Conferenza di Napoli si pone quale elemento di riflessione su questi temi in ambito Unesco, con l’ambizione di diventare un importante punto di riferimento nel dibattito sulle due più famose espressioni del Patrimonio mondiale per gli anni a venire.

