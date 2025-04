Biologo italiano fatto a pezzi in Colombia, la testa in una valigia

Indagini

Il ricercatore, originario del Ferrarese, stava facendo un viaggio in Sud America

Un biologo molecolare italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono stati trovati domenica da un gruppo di bambini in una valigia nei pressi dello stadio locale, mentre altri resti sono stati rintracciati nelle ultime ore in un’altra zona della città. La polizia è riuscita a risalire all’identità di Coatti grazie al bracciale di un albergo del centro cittadino che l’uomo aveva ad un polso, mentre ulteriori dettagli sulla sua morte sono attesi dall’autopsia e dagli altri accertamenti in corso sui resti. Secondo le prime informazioni, Coatti era arrivato in Sudamerica nei mesi scorsi per lavorare come volontario in Ecuador e visitare il continente, dove, secondo un parente, avrebbe voluto trasferirsi. Le tracce di Alessandro, che viaggiava solo, si perdono sabato sera, quando era uscito per andare in discoteca.

