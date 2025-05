‘Italiano torturato a Ny, aggressore voleva le sue password’

agenzia

Nyp, arrestata anche una donna. L'uomo minacciato con motosega

NEW YORK, 24 MAG – L’investitore in criptovalute che ha sequestrato e torturato un turista italiano a New York per settimane aveva come obiettivo quello di ottenere le password dei suoi account. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. La polizia nell’appartamento delle torture ha trovato alcune foto in cui il turista italiano è stato immortalato legato con un filo elettrico e con una pistola puntata alla testa. Secondo indiscrezioni, l’uomo è stato anche colpito con il taser mentre aveva i piedi immersi nell’acqua ed è stato minacciato con una motosega. La polizia oltre al presunto aggressore John Woeltz avrebbe arrestato anche una seconda persona, Beatrice Folchi, con l’accusa di sequestro di persona.

