‘It’s not just a game, It’s sport’, il Coni al Padiglione Italia

agenzia

L'iniziativa per una settimana dedicata ai bambini e ai ragazzi

OSAKA, 26 APR – Salti nei cerchi, schiacciate con la palla e tanto altro. Si chiama ‘It’s not just a game’, It’s sport’, ma in realtà i bambini tra i 5 e i 14 anni che hanno partecipato all’evento del Coni al Padiglione Italia si sono divertiti eccome. Ovviamente imparando, in un’esperienza sportiva multidisciplinare per incontrare i valori sportivi olimpici. Durante l’iniziativa, che continuerà per tutta la settimana, i partecipanti sperimentano una metodologia multisportiva declinata al rispetto delle regole, all’amicizia, al fair play, con una particolare attenzione agli attuali temi legati alla gender equality. ‘It’s not just a game’, It’s sport’, permette di riscoprire l’importanza di uno stile di vita attivo e di sperimentare le diverse discipline sportive grazie al gioco come strumento didattico privilegiato. Lo sport, insomma, come efficace strumento di co-creazione di valore, attraverso il progetto sportivo educativo “Dal Gioco ai Giochi”, che include proposte pratiche in campo per giovani ragazzi e ragazze con il coinvolgimento delle federazioni sportive nazionali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs. L’attività si basa sulla metodologia Coni e segue le direttive del Comitato olimpico internazionale e degli Olympic values education programme (Ovep). Il Coni, con i progetti di attività sportiva giovanile, costruisce percorsi formativi che incentivano la tutela della salute e il sano sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi, affinché i giovani entrino in possesso di abitudini e competenze da poter applicare nella loro vita sociale e nelle loro relazioni. Lo sport diventa dunque un ‘modello educativo di eccellenza’ e gli obiettivi della ‘metodologia Coni’ introducono sul territorio strumenti pratici per ottenere risultati concreti su tematiche come il comportamento sedentario, l’urbanizzazione e l’allontanamento dei giovani dalle strade.

