Ivanka Trump posta foto con il padre, ‘ti voglio bene papà’

agenzia

Figlia dell'ex presidente rompe il silenzio dopo il verdetto

NEW YORK, 31 MAG – Ivanka Trump rompe il silenzio dopo il verdetto di colpevolezza del padre. La figlia dell’ex presidente posta una sua foto da bambina in braccio a Donald Trump con la scritta ‘Ti voglio bene papà’ con un cuore. Dopo essere stata a fianco del padre per gli anni alla Casa Bianca Ivanka Trump è, insieme a Melania Trump, una delle grandi assenti della campagna elettorale. La figlia dell’ex presidente ha detto di non voler tornare in politica nel caso in cui il padre vincesse le elezioni.

