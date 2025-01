Jennifer Garner, ‘ho perso un amico negli incendi’

agenzia

NEW YORK, 11 GEN – Jennifer Garner ha “perso un amico” negli incendi di Los Angeles. Lo ha detto l’attrice ed ex moglie di Ben Affleck alla Nbc mentre da volontaria aiutava a dar da mangiare agli sfollati nella ‘cucina’ improvvisata dallo chef José Andrés per far fronte all’emergenza. La vittima frequentava la stessa chiesa della Garner: “Non ne posso veramente parlare. Un mio amico che non ha fatto a tempo a scappare”. Jennifer vive a Brentwood, una zona di Los Angeles più volte minacciata dalle fiamme nei giorni scorsi e ora lambita dal gigantesco focolaio della limitrofa Pacific Palisades.

