JK Rowling attacca Starmer su transgender, ‘abbandona le donne’

agenzia

L'autrice in polemica con le posizioni del Labour

ROMA, 22 GIU – JK Rowling, la celebre autrice della serie di romanzi di Harry Potter, ha criticato il Labour per aver “abbandonato” le donne a causa della sua posizione sui diritti delle persone transgender. In un articolo sul Times, ha sostenuto che avrebbe difficoltà a votare per Sir Keir Starmer, aggiungendo di avere una “scarsa opinione” nei suoi confronti. L’ex donatrice del partito laburista ha accusato il partito guidato da Sir Keir di avere un approccio “sprezzante e spesso offensivo” nei confronti dei problemi delle donne. Rispondendo a una domanda sulle parole di Rowling, Sir Keir ha evitato polemiche: “La rispetto e vorrei sottolineare la lunga esperienza che il Labour ha nel governo nell’approvare leggi davvero importanti che hanno rafforzato i diritti delle donne”. Quindi ha aggiunto che “queste sfide non sono mai finite” e che “ulteriori progressi” sono stati indicati nel manifesto elettorale del suo partito. I commenti della Rowling sono arrivati dopo che Starmer sembrava avesse cambiato la sua posizione sui diritti dei transgender nello speciale elettorale della Bbc Question Time di giovedì. Già l’anno scorso il leader laburista affermò che “il 99,9% delle donne” non ha un pene e nel 2021 disse che “non era giusto” che la deputata laburista Rosie Duffield affermasse che “solo le donne hanno la cervice”. Infine, giovedì sera, ha detto di essere d’accordo con la posizione dell’ex leader laburista Tony Blair su questo tema, ribadendo che “biologicamente, una donna è con una vagina e un uomo è con un pene”. Alla domanda sui suoi precedenti commenti sulla Duffield, ha detto che il dibattito in quel momento era diventato “molto tossico, molto divisivo, molto dura”.

