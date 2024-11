JLo invita a votare per un lieto fine alla Hollywood

agenzia

La star con Kamala a Las Vegas, 'vinca la brava ragazza'

NEW YORK, 01 NOV – Jennifer Lopez invita gli americani a votare per un lieto fine alla Hollywood dove i buoni vincono sui cattivi. “Mi piacciono i finali hollywoodiani quando vince il bravo ragazzo. O, in questo caso, la brava ragazza”, ha detto l’attrice salita ieri sul palco con Kamala Harris a Las Vegas . JLo, che si è poi esibita con la band messicana Manà è tra i volti più celebri della comunità portoricana negli Usa e la sua apparizione con la candidata dem è la risposta all’insulto all’isola caraibica di essere “un mucchio di spazzatura galleggiante”, come aveva detto il comico Tony Hinchcliffe durante l’evento di domenica di Donald Trump al Madison Square Garden. “Ci ha ricordato cos’è Trump veramente”: non solo i portoricani ma “tutti gli ispanici di questo Paese e l’intera umanità è stata offesa”, ha detto la Lopez.

