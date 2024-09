John è di nuovo uragano al largo delle coste messicane

agenzia

Sospesi i voli all'aeroporto di Acapulco

CITTÀ DEL MESSICO, 26 SET – Il servizio meteorologico nazionale del Messico ha riferito che la tempesta tropicale John – che già lunedì aveva colpito le coste meridionali del Paese con forza di categoria 3 – si è intensificata a sud dello Stato di Guerrero diventando un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. Per precauzione il ministero federale delle Infrastrutture, comunicazioni e trasporti ha sospeso i voli in arrivo e partenza all’aeroporto internazionale di Acapulco. Nelle prossime ore l’uragano provocherà piogge straordinarie negli stati di Guerrero e Oaxaca, precipitazioni torrenziali nella parte occidentale dello stato del Chiapas, intense in Michoacán, nel sud di Puebla e Veracruz, e molto forti a Città del Messico, Colima, stato del Messico, Jalisco e Morelos. Sono previsti venti con raffiche da 80 a 100 chilometri orari, onde da 3 a 5 metri e condizioni per la formazione di trombe marine sulle coste del Guerrero e Michoacán, nonché raffiche di vento da 50 a 70 km/h e onde da 2 a 4 m di altezza sulle coste di Colima, Jalisco e Oaxaca.

