Kallas, ‘dopo il raid convocato l’inviato di Mosca in Ue’

agenzia

'Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio'

BRUXELLES, 28 AGO – “Ho appena parlato con i miei colleghi della delegazione Ue a Kiev, dopo che il nostro edificio è stato danneggiato da un attacco russo. La vostra determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina ci dà forza. Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio. In risposta, stiamo convocando l’inviato russo a Bruxelles”. Lo ha scritto su X l’Alto rappresentante Kaja Kallas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA