agenzia
Kallas, escalation dei droni russi minaccia la sicurezza
'Ennesima violazione inaccettabile della sovranità di Paese Ue'
BRUXELLES, 14 SET – “La violazione dello spazio aereo rumeno da parte dei droni russi costituisce l’ennesima violazione inaccettabile della sovranità di uno Stato membro dell’Ue. Questa continua escalation sconsiderata minaccia la sicurezza regionale. Siamo solidali con la Romania. Sono in stretto contatto con il governo rumeno”. Lo afferma l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas.
