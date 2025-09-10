Kallas, ‘grave violazione di Mosca dello spazio aereo Ue’

agenzia

'Indicazioni che si tratti di un atto intenzionale'

BRUXELLES, 10 SET – “Ieri sera in Polonia abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall’inizio della guerra, e tutto lascia supporre che si sia trattato di un atto intenzionale, non accidentale. Sono in contatto con il segretario generale della Nato Rutte e il ministro degli Esteri polacco Sikorski. L’Ue è pienamente solidale con la Polonia”. Lo afferma l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

