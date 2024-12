Kallas, ‘inaccettabile l’uso della violenza in Georgia’

agenzia

Diverse opzioni allo studio, da sanzioni a intervento su visiti

KIEV, 01 DIC – “L’Unione Europea è ovviamente al fianco del popolo georgiano nella scelta del suo futuro: è chiaro che l’uso della violenza contro i manifestanti pacifici non è accettabile”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas a margine della sua visita a Kiev, precisando che “questo ha chiaramente delle conseguenze sulle nostre relazioni con la Georgia”. Kallas ha parlato di diverse opzioni allo studio, dalle “sanzioni” a un intervento sul “regime dei visiti”. “Ciò che dobbiamo discutere è come procedere da qui in poi perché è chiaro che il governo georgiano non sta rispettando la volontà del popolo quando si tratta del futuro europeo. E credo che non dovremmo permetterglielo”, ha aggiunto.

