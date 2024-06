Kallas, ‘io prossimo Alto rappresentante? Con calma…’

agenzia

'Non vendersi la pelle dell'orso prima di avergli sparato'

BRUXELLES, 27 GIU – “Non andiamo troppo in fretta, in politica ci possono essere sorprese”. Lo ha detto la premier estone Kaja Kallas a chi le chiedeva se ormai fosse cosa fatta la sua nomina ad alto rappresentante Ue. “In Estonia abbiamo un detto: non venderti la pelle dell’orso prima di avergli sparato e io non lo farò di certo”, ha aggiunto.

