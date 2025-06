Kallas, negoziati Iran-Usa in stallo, ora c’è ruolo per Ue

agenzia

'Mosca non può mediare, non vuole la pace in Ucraina'

BRUXELLES, 17 GIU – “Ora che i negoziati tra Iran e Usa sul programma nucleare sono in stallo l’Unione Europea ha un ruolo da giocare, siamo d’accordo che esiste solo una soluzione diplomatica al problema”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del consiglio affari esteri via teleconferenza dedicato al Medio Oriente, precisando di essere in contatto “con l’Iran, con Israele e i partner regionali”, che si dimostrano preoccupati per “un’estensione” del conflitto. “La Russia e Vladimir Putin non possono essere un mediatore, non possono parlare di pace visto quello che accade in Ucraina”, ha sottolineato.

