Kallas, ‘onorata, vostra fiducia significa molto’

agenzia

'Insieme per garantire che l'Europa sia un partner globale'

ROMA, 27 GIU – “Sono onorata di essere stata nominata candidata ad Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La vostra fiducia significa molto. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per garantire che l’Europa sia un partner globale efficace per mantenere i nostri cittadini liberi, sicuri e prosperi”. Lo scrive su X la premier estone, Kaja Kallas, designata come capo della diplomazia europea dal vertice Ue.

