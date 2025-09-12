Kallas, ‘presto nuove sanzioni, colpiremo petrolio russo’

agenzia

'Bene il rinnovo delle lista nera, completiamo 19/o pacchetto'

BRUXELLES, 12 SET – “Abbiamo appena esteso le nostre sanzioni alla Russia. Allo stesso tempo, stiamo completando il lavoro sul 19/o pacchetto, che prevede ulteriori restrizioni sulle vendite di petrolio russo, sulle petroliere fantasma e sulle banche. Continueremo a soffocare i finanziamenti alla guerra di Putin.” Lo annuncia, su X, l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas. Il rinnovo delle sanzioni individuali è stato approvato, come avviene usualmente, per sei mesi dalla riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27.

