Kallas, riconoscimento Palestina aiuta soluzione due stati

'Non fermerà le uccisioni ma mantiene in vita soluzione'

BRUXELLES, 01 SET – “Spetta agli Stati membri decidere se riconoscere o meno lo Stato della Palestina, perché l’Unione Europea non riconosce nessuno. Il riconoscimento della Palestina probabilmente non fermerà le uccisioni ma manterrà viva la soluzione dei due Stati. L’Europa è la sostenitrice più convinta di questa soluzione dei due Stati”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, intervenendo al Forum strategico di Bled.

