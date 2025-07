Kallas, su sicurezza rapporti sempre più tesi con Pechino

agenzia

Possibile ampliare la collaborazione ma stop a guerra in Ucraina

BRUXELLES, 02 LUG – “La Cina è uno dei principali partner commerciali dell’Unione Europea e vi sono settori in cui cooperiamo e possiamo persino ampliare la nostra collaborazione: la Cina non è nostra avversaria, ma sul piano della sicurezza le nostre relazioni sono sempre più tese”. Lo afferma l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas prima dell’incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, con il quale copresiederà il 13esimo dialogo strategico Ue-Cina. “Sarò chiara sul fatto che consentire la guerra in Europa mentre si cercano legami più stretti con l’Europa è una contraddizione che Pechino deve affrontare”.

