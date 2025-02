Kallas, ‘una pace c’è solo con ok di Kiev e Ue al tavolo’

agenzia

'La Russia ha invaso e vuole solo ottenere quanto voleva'

BRUXELLES, 19 FEB – “Finora i russi non hanno voluto la pace. Vogliono solo ottenere tutto quello che avevano previsto. Hanno invaso il Paese, hanno preso la terra e vogliono anche qualcosa in più. Quindi, è chiaro che per far funzionare qualsiasi tipo di pace, è necessario che l’Ucraina e l’Europa siano a bordo. Altrimenti non funzionerebbe, perché l’attuazione è in Europa e in Ucraina. Non c’è nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina e nulla sull’Europa può essere concordato senza la partecipazione dell’Europa”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa da Città del Capo.

