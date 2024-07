Kamala 2024: creatori di Veep, la nostra serie tv è pura fiction

agenzia

Ma i fan notano i paralleli con l'ascesa della Harris

NEW YORK, 23 LUG – Il creatore di Veep Armando Iannucci si è schermito da chi ha notato somiglianze tra la sua popolare serie tv e la situazione che si è creata con il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. Iannucci ha commentato sul suo profilo X che la serie, premio Emmy su Hbo, è totalmente romanzata a dispetto delle somiglianze con la situazione politica attuale negli Stati Uniti in cui la vicepresidente Kamala Harris è emersa come candidata dopo il ritiro del ‘numero uno’ dalla corsa. Veep è andata in onda dal 2012 al 2019 su Hbo con Julia Louis-Dreyfus nella parte della protagonista. Dopo l’endorsement di Biden alla Harris molti fan sono tornati sui social individuando paralleli tra la vice-presidente e la star della serie Selina Meyer (il personaggio interpretato dalla Dreyfus). Uno di loro ha reso omaggio alla preveggenza di Iannucci: “Continua a anticipare la nostra realtà politica”, al che lo showrunner ha replicato: “Stiamo ancora lavorando al finale”.

