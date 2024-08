Kamala Harris esorta il Venezuela a proteggere la popolazione

agenzia

E chiede una maggiore pressione della comunità internazionale

WASHINGTON, 23 AGO – La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris si è rivolta alle forze armate venezuelane chiedendo di proteggere i cittadini in questo momento di disordini politici del Paese. “Esorto fortemente le forze di sicurezza in Venezuela a mostrare moderazione, rispettare i diritti umani e la libertà di espressione di tutti i venezuelani e proteggere il popolo venezuelano da minacce e attacchi politici” ha detto in una lettera indirizzata ai leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado e Edmundo González e diffusa dai media statunitensi, aggiungendo che “la violazione di questi diritti non fa altro che aggravare la crisi e ostacolare gli sforzi verso una transizione pacifica e democratica”. La candidata democratica alle presidenziali Usa di novembre ha anche invitato il Consiglio elettorale nazionale venezuelano (Cne) a “mantenere i più alti livelli di trasparenza” e la comunità internazionale a fare pressione sul Cne affinché pubblichi tutti i verbali elettorali di ciascuno degli oltre 30 mila seggi elettorali. “Esorto fortemente le forze di sicurezza in Venezuela a mostrare moderazione, rispettare i diritti umani e la libertà di espressione di tutti i venezuelani e proteggere il popolo venezuelano da minacce e attacchi politici”. “La violazione di questi diritti non fa altro che aggravare la crisi e ostacolare gli sforzi verso una transizione pacifica e democratica”, ha concluso.

