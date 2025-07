Kate ammette, ‘remissione dal cancro è fatta di alti e bassi’

agenzia

Principessa in visita ad ospedale dopo forfait al Royal Ascot

LONDRA, 02 LUG – “La remissione dal cancro è fatta di alti e bassi”. Lo ha detto Kate andando in visita oggi in un ospedale dell’Essex, nel sud dell’Inghilterra, dove ha parlato coi pazienti del reparto oncologico dei problemi della malattia che ha dovuto affrontare l’anno scorso fino alla ripresa e al ritorno agli impegni pubblici. Ha sottolineato che ci sono “momenti difficili” da superare dopo la chemioterapia e che avere un tumore è “un’esperienza che cambia la vita sia per il paziente che per le famiglie”. “Non ci si rende necessariamente conto, soprattutto la prima volta, di quale impatto avrà”, ha aggiunto la moglie dell’erede al trono, che aveva annunciato a inizio anno la remissione dal cancro. E ancora: “Bisogna trovare la propria nuova normalità, e questo richiede tempo”. Kate nelle sue parole, carpite dai media, ha ripercorso le sensazioni vissute in prima persona. “Si assume un atteggiamento coraggioso, un certo stoicismo durante il trattamento, e quando finisce si pensa ‘posso andare, tornare alla mia vita normale’, ma in realtà, il periodo successivo è davvero, sapete, difficile”, ha detto la principessa sottolineando la necessità di un sostegno ai pazienti in quella fase. La visita di oggi arriva dopo l’inatteso forfait di due settimane fa, quando Kate non era andata alla seconda giornata delle storiche corse ippiche di Royal Ascot. Le rassicurazioni contenute nel comunicato diffuso da Kensington Palace – in cui si diceva fra l’altro che la principessa era “impegnata a cercare un buon equilibrio” fra doveri pubblici e vita privata “dopo la battaglia contro il cancro” diagnosticatole l’anno scorso – non avevano chiarito tuttavia come mai la sua presenza fosse confermata fino a poche ore prima dell’evento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA