Katz approva la chiamata di 60mila riservisti

agenzia

In vista della nuova offensiva dell'Idf a Gaza City

GERUSALEMME, 20 AGO – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato la chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti: lo ha reso noto il ministero all’agenzia di stampa Afp. Il Times of Israele aveva riportato ieri, citando fonti della sicurezza, che circa 60.000 riservisti israeliani sarebbero stati richiamati a partire da oggi in vista della nuova offensiva dell’Esercito (Idf) a Gaza City, previa approvazione da parte di Katz.

