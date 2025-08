Katz difende capo Idf, ‘è suo diritto dire la sua posizione’

agenzia

Dopo l'attacco via social del figlio del premier

TEL AVIV, 06 AGO – “Sì, esattamente come già detto ho raccomandato Eyal Zamir per la carica di capo di stato maggiore dell’Idf, il primo ministro e il governo hanno approvato la mia raccomandazione. È suo diritto e dovere esprimere la propria posizione nelle sedi appropriate e, una volta prese le decisioni dai vertici politici, l’Idf attuerà con risolutezza e professionalità quanto deciso, come è avvenuto in tutti i settori, fino al raggiungimento degli obiettivi di guerra”. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa Israel Katz dopo gli attacchi social al capo dell’Idf da parte del figlio del premier Yair Netanyahu. “Sotto la sua guida (di Zamir), insieme agli eroici comandanti e soldati dell’Idf e sotto la guida dei vertici politici, l’Idf opera con una politica e una forza offensive in Libano, Siria, Giudea e Samaria (Cissgiordania), Gaza e altre regioni, e hanno condotto un attacco sorprendente, senza precedenti e vittorioso contro l’Iran”, ha aggiunto, mostrando sostegno nei confronti di Zamir. “Il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi richiede che vengano prese ulteriori decisioni sul modo in cui promuovere gli obiettivi della guerra: eliminare Hamas creando al contempo le condizioni per il rilascio degli ostaggi e garantendo la sicurezza delle comunità israeliane da ora in poi e per sempre”, ha scritto Katz.

